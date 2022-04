SANGRIA GRATUITE en concert au Garden Center à Mimizan, vendredi 27 mai. Garden Center Mimizan Catégories d’évènement: Landes

SANGRIA GRATUITE en concert au Garden Center à Mimizan, vendredi 27 mai. Garden Center, 27 mai 2022 19:00, Mimizan. Vendredi 27 mai, 19h00 Sur place Entrée libre SANGRIA GRATUITE en concert au Garden Center à MIMIZAN, vendredi 27 mai. SANGRIA GRATUITE en concert au Garden Center à Mimizan, vendredi 27 mai. Le célèbre trio rock-fiesta, SANGRIA GRATUITE, qui vient de sortir son nouveau sigle “Compères” sera en concert au Garden Center à Mimizan le vendredi 27 mai à 21 heures. Vous devez écouter “Compères” sur toutes les plateformes et regarder le clip réalisé par Greg sur YouTube. Garden Center 8, avenue de Bordeaux 40200 MIMIZAN 40200 Mimizan Landes vendredi 27 mai – 19h00 à 23h59

