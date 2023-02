MIMI PISSENLIT POUR LES ENFANTS DES 2 ANS DEFONCE DE RIRE, 26 février 2023, CLERMONT FERRAND.

MIMI PISSENLIT POUR LES ENFANTS DES 2 ANS DEFONCE DE RIRE. Un spectacle à la date du 2023-02-26 à 10:30. Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

La célèbre herbo-magicienne Mimi vient semer son « Fleur Power », le bonheur en partage et les rires. Accompagnée de son fidèle jardinier Jack Seller, Mimi fait pousser des fleurs et des plantes qui lui chuchotent à l’oreille leurs secrets bien gardés : des chansons bucoliques et entrainantes, des histoires incroyables et insensées qu’elle récolte et nous raconte. « Qui sème le rire récolte la bonne humeur » aime-t-elle dire aux petites pousses… et aux vieux buissons. Alors préparez-vous à chanter et à sauter comme des petits pois car les bons mots font les bonnes Plantalires. Soyez prêts pour une ambiance botanique Rock’N’Drôle ! Un spectacle 100% Bio et Rock’N’Drôle pour les Petites Pousses et les Vieux Buissons.

DEFONCE DE RIRE CLERMONT FERRAND 34 rue saint dominique Puy-de-Dme

