Chiara Cunzolo Marcantonio Lunardi Gabriele Mallegni Francesca Sand Linda Sanchez & Baptiste Croze . Carolina Zaccaro



« Karma Chamaleon », chantaient les Culture Club dans les années ‘80. En effet, le caméléon représente au mieux l’esprit d’adaptation : sa capacité de camouflage est transversale, quasi instantanée, et directement perceptible. Nous pensons maintenant au mimétisme naturel, le phénomène par lequel certaines espèces animales et végétales prennent les couleurs et les formes du milieu environnant. A l’occasion de l’invitation de la galerie Territoires Partagés à Marseille, nous proposons d’explorer ces réflexions en instaurant un dialogue entre les œuvres des artistes invités et les nôtres. Le projet de cette exposition, originairement conçue pour la ville de Marseille, établit un dialogue entre des artistes marseillais et toscans. Nous proposons, en 2024, de présenter Mimesis à Livourne qui, comme Marseille, est une ville maritime, portuaire, entourée d’une forte végétation qui marque le style de vie de ses habitants(…)



https://p-a-c.fr/les-membres/galerie-territoires-partages/festival-exposition-mimesis

