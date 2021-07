Toulouse Espace Job Haute-Garonne, Toulouse Mimèse [Oeuvres vivantes & surréalistes] Espace Job Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Mimèse [Oeuvres vivantes & surréalistes] #### Expérimentation #2 / Cie MMCC Mimèse est un projet chorégraphique polymorphe né de la rencontre entre la compagnie MMCC et la styliste-modéliste Noëlle Camus. Sur une invitation du centre culturel Espace JOB, cette seconde forme est une nouvelle exploration artistique avec Marianne Masson (chorégraphe), Carla Gaudré (compositrice), trois danseuses/performeuses et les élèves/musiciennes de la formation professionnelle de l’école Music’ Halle. Une rencontre de femmes artistes, entre danse, musique et arts plastiques, pour une performance hybride prenant corps dans l’architecture de l’ancienne usine JOB. #### Patio de l’Espace JOB **-** Entrée libre dans la limite des places disponibles Culture Espace Job 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

