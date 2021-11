Martigues Le Rallumeur d'étoiles Bouches-du-Rhône, Martigues MimE Le Rallumeur d’étoiles Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le Rallumeur d'étoiles, le vendredi 5 novembre à 19:30

Concert de MimE – Chanson débraillée MimE c’est quoi ? MimE c’est de la chanson offerte sans papier cadeau, des airs débraillés chuchotés à l’oreille des copains ou hurlés sous la lune, un heureux carambolage entre trois acrobates sonores rompus à l’exercice de la scène depuis bientôt quinze ans au sein de leurs projets respectifs (Moussu T e lei Jovents, Macadam Bazar, Axetone, Zoulouzbek Band, La Rague…) C’est avec une orchestration aux accents Rock’n’roll que ces trois énergumènes nous embarque pour un road trip musical, un voyage funambule où la Poésie côtoie le vacarme d’un squat Berlinois, où la pulsation africaine se mêle aux complaintes des amoureux éconduits, où l’amitié se trinque haut et fort et où les luttes sociales se dressent dans des poèmes surréalistes… Bref, MimE puise sa source partout où ça lui chante et, quand sa musique percute le public de plein fouet, le concert devient alors une rencontre, la nuit une fête qu’il serait vraiment dommage de rater… [https://youtu.be/INEE3Sw-9C8](https://youtu.be/INEE3Sw-9C8) Entrée à prix libre et conscient Adhésion à l’asso Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre

Prix libre

Le Rallumeur d'étoiles Quai Brescon 13500 MARTIGUES Martigues

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T19:30:00 2021-11-05T22:30:00

