Fêtes patronales Mimbaste, 16 juin 2023, Mimbaste.

Mimbaste,Landes

Venez profiter des fêtes de Mimbaste organisées par le Comité des Fêtes. Concert, ball-trap, repas, toro-ball, course landaise, bodega….

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-18 . .

Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy the festivities of Mimbaste organized by the Comité des Fêtes. Concert, ball-trap, meal, toro-ball, landaise race, bodega…

Ven a disfrutar de las fiestas de Mimbaste organizadas por el Comité des Fêtes. Concierto, pelota-trampa, comida, toro-ball, carrera landaise, bodega…

Genießen Sie die Feste in Mimbaste, die vom Festkomitee organisiert werden. Konzert, Tontaubenschießen, Essen, Toro-Ball, Landaise-Rennen, Bodega…

Mise à jour le 2023-06-02 par OT Pays d’Orthe et Arrigans