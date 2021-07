Mimaa et Fokkusu en concert École élémentaire du centre, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Esbly.

Mimaa et Fokkusu en concert

École élémentaire du centre, le vendredi 16 juillet à 20:30

**MIMAA** La scène trap-latino peut désormais compter sur une de ses toutes premières représentantes, la chanteuse MIMAA. Jeune artiste française originaire d’Alès, elle puise son inspiration dans ses racines espagnoles et italiennes, et dans les sonorités latines qui l’ont marqué au gré des rencontres. Après s’être produites dans des comédies musicales et sur des nombreux plateaux TV en tant que danseuses (Incroyable Talent, Danse avec Les Stars…à, MIMAA participe en 2015 à l’un des programmes TV les plus regardés par les Français : The Voice. Elle atteindra le stade des épreuves ultimes aux côtés de son coach Mika. **FOKKUSU** En début et en fin de soirée, Fokkusu s’installe derrière les platines pour un mix en douceur et dans la bonne humeur. Toute la soirée, File7 vous propose de profiter d’une ambiance décontractée et relaxée sur fond de musiques groovy. DJ et multi-instrumentiste, Fokkusu est un explorateur qui parcourt les musiques électroniques sous toutes leurs coutures (sur la toile et sur scène).

Gratuit sur réservation

En juillet, File7 sort de ses murs pour parcourir le Val d’Europe avec 5 dates hors les murs à déguster.

École élémentaire du centre 7 rue du Commandant Berthault 77450 Esbly Esbly Rue du Commandant Berthault Seine-et-Marne



