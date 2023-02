MILOW L’ATELIER, 9 mai 2023, LUXEMBOURG VILLE.

MILOW L’ATELIER. Un spectacle à la date du 2023-05-09 à 19:00 (2023-05-09 au ). Tarif : 39.5 à 39.5 euros.

‘Nice To Meet You’ is Milow’s meest persoonlijke plaat tot nu toe. Leuvenaar Jonathan Vandenbroeck is één van de meest getalenteerde artiesten van België. Zijn succes rijkt zelfs uit tot ver buiten de landsgrenzen. Niet moeilijk natuurlijk met zijn groot schrijftalent, typische stem en warm charisma. Zijn lyrics geven een inkijk op het diepste van zijn ziel, de akoestische charmes van zijn gitaar doen gewoon de rest. Met dit kersverse album “Nice To Meet You“ stelt Milow zich opnieuw voor, en steekt hij als eerste de hand uit. Natuurlijk: na vijftien jaar carrière en een reeks internationale hits zijn we allemaal vertrouwd met de naam en het gezicht. Maar nooit eerder gaf hij zoveel van zichzelf prijs: « Vroeger was ik er trots op dat niemand iets van mijn privéleven wist.” Dit nieuwe album legt zijn gevoelige ziel écht bloot. Nu we meer dan ooit behoefte hebben aan connectie en verbinding, heeft Milow daarmee de tijdsgeest gevat. En de juiste plaat op het juiste moment gemaakt. Laat je meegolven in Milow’s vertrouwde sound van zijn wonderlijk universum. Uitkijken maar! Milow

Votre billet est ici

L’ATELIER LUXEMBOURG VILLE Rue de Hollerich 2518

‘Nice To Meet You’ is Milow’s meest persoonlijke plaat tot nu toe.

Leuvenaar Jonathan Vandenbroeck is één van de meest getalenteerde artiesten van België. Zijn succes rijkt zelfs uit tot ver buiten de landsgrenzen. Niet moeilijk natuurlijk met zijn groot schrijftalent, typische stem en warm charisma. Zijn lyrics geven een inkijk op het diepste van zijn ziel, de akoestische charmes van zijn gitaar doen gewoon de rest.

Met dit kersverse album “Nice To Meet You“ stelt Milow zich opnieuw voor, en steekt hij als eerste de hand uit. Natuurlijk: na vijftien jaar carrière en een reeks internationale hits zijn we allemaal vertrouwd met de naam en het gezicht. Maar nooit eerder gaf hij zoveel van zichzelf prijs: « Vroeger was ik er trots op dat niemand iets van mijn privéleven wist.” Dit nieuwe album legt zijn gevoelige ziel écht bloot. Nu we meer dan ooit behoefte hebben aan connectie en verbinding, heeft Milow daarmee de tijdsgeest gevat. En de juiste plaat op het juiste moment gemaakt.

Laat je meegolven in Milow’s vertrouwde sound van zijn wonderlijk universum. Uitkijken maar!

.39.5 EUR39.5.

Votre billet est ici