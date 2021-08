Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-Pied-de-Port Milonga un monde de danses et de couleurs Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-Pied-de-Port

Milonga un monde de danses et de couleurs Saint-Jean-Pied-de-Port, 27 novembre 2021, Saint-Jean-Pied-de-Port. Milonga un monde de danses et de couleurs 2021-11-27 17:00:00 – 2021-11-27

Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-Pied-de-Port 5 10 EUR Direction musicale, arrangements et bandonéon : Philippe De Ezcurra. A partir d’œuvres de compositeurs incontournables, arrangées pour l’occasion, l’OSPB-IO en formation chambriste inédite, nous conduit en Amérique du Sud pour danser dans une milonga.

