Milonga tango con LAS TIPICAS AKDmia del Tango, 6 avril 2022, Marseille.

Milonga tango con LAS TIPICAS

AKDmia del Tango, le mercredi 6 avril à 21:00

Depuis 2021 l’AKDmia accueille 2 orchestres écoles dirigés par Fernando Maguna (Pianiste-bandonéoniste) -Said Shawket et Martina Pintos (violoniste) La Tipica lunes et la Tipica Viernes + un Atelier Tango chanté 1 mercredi / mois Les MILONGAS TANGO s’organisent à l’AKDmia pour le plus grand bonheur des mélomanes ,des danseurs et désormais des chanteurs . Parfois des artistes invités par Fernando Maguna nous font l’honneur de leur visite Si vous voulez être sur le listing des soirées merci d’écrire à [marionacademia@orange.fr](mailto:marionacademia@orange.fr) BRAVO A TOUS CES ARTISTES MERVEILLEUX TIPICA LUNES Direction: Fernando Maguna, Zaid Shawket Antonio Texeira (bandoneon), Catherine Marry (alto), Elodie Brillard (alto), Fernando Maguna (bandoenon), Gamal Darian (chant), Inés secondat de Montesquieu (contrebasse), Irene Aragon (chant), Isabelle Duguay-Drouin (violon), Marie Romani (bandoneon), Martina Pintos (violon), Tierry Dalard (bandoneon), Silvie Donnet (piano), Walter Daniel (chant), Zaid Eshawket (violon) TIPICA VIERNES Direction: Martina Pintos Ange Checa (bandoneon), Catherine Checa (bandoneon), Marie Sarrazin (bandoneon), Martin Hermmann (violoncelle), Inés secondat de Montesquieu (contrebasse), Isabelle Duguay-Drouin (violon), Marie Lemoin (flûte), Martina Pintos (violon), Pauline Tounier (violon), Silvie Donnet (piano) ATELIER TANGO CHANTÉ (ATC) Direction: Martina Pintos Annette Zingle, Esteban Titan, Florentino Gorleri, Valerie Desbois Ouvert à tous Respect des gestes barrières PAF 10€ réduit (AKDmia-Tipica) 8€ Bar et petite restauration sur place Lieu: AKDmia Métro/tram les réformés 3A rue des héros Marseille 1er

10 / 8€

AKDmia del Tango 3a rue des Héros 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



