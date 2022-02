MILONGA SONATA Y PLATA (première en France) Centre culturel Henri-Desbals Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

MILONGA SONATA Y PLATA (première en France)
Centre culturel Henri-Desbals, le mercredi 6 avril à 20:30

Centre culturel Henri-Desbals, le mercredi 6 avril à 20:30

21e édition du Festival Flamenco de Toulouse ———————————————– Ce projet réunit deux artistes importants de la scène espagnole actuelle : Marco Flores, danseur et chorégraphe multi-récompensé, et José Almarcha, guitariste de premier plan. Tous deux créent un dialogue dansé, scénique et musical où ils jouent pour approcher les formes classiques et s’en éloigner à travers leur propre discours contemporain et actuel. **Danse** Marco Flores / **Guitare** José Almarcha

