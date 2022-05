Milonga Saint-Yorre Saint-Yorre Catégories d’évènement: Allier

Saint-Yorre

Milonga Saint-Yorre, 21 mai 2022, Saint-Yorre. Milonga Salle des Fêtes 5 rue nicolas larbaud Saint-Yorre

2022-05-21 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-22 02:00:00 02:00:00 Salle des Fêtes 5 rue nicolas larbaud

Saint-Yorre Allier Saint-Yorre EUR 8 Samedi : cours de Tango et Milonga le soir r nDimanche : cours de Tango et Milonga l’après-midi visent@free.fr +33 6 64 95 27 15 Salle des Fêtes 5 rue nicolas larbaud Saint-Yorre

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Saint-Yorre Autres Lieu Saint-Yorre Adresse Salle des Fêtes 5 rue nicolas larbaud Ville Saint-Yorre lieuville Salle des Fêtes 5 rue nicolas larbaud Saint-Yorre Departement Allier

Saint-Yorre Saint-Yorre Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-yorre/

Milonga Saint-Yorre 2022-05-21 was last modified: by Milonga Saint-Yorre Saint-Yorre 21 mai 2022 Allier Saint-Yorre

Saint-Yorre Allier