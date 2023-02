Milonga Hôtel du Parc, 25 février 2023, Salies-de-Béarn .

Milonga

Boulevard Saint-Guily Hôtel du Parc Salies-de-Béarn Pyrenees-Atlantiques Hôtel du Parc Boulevard Saint-Guily

2023-02-25 – 2023-02-25

Hôtel du Parc Boulevard Saint-Guily

Salies-de-Béarn

Pyrenees-Atlantiques

Le tango argentin, comme son nom l’indique, vient d’Argentine. La Milonga est une danse sociale qui a toute sa singularité dans la connexion qui existe entre les deux partenaires. On parle de « cœur à cœur », véritable danse d’improvisation sensible et sensuelle, l’art de marcher enlacés sur la musique…

Plus qu’une danse , c’est une rencontre, un dialogue sans parole qui passe par le corps et le cœur.

Dans le cadre féerique du Casino, Frédérique et Christophe vous proposeront une initiation de 20h30 à 21h30 puis de continuer la danse jusqu’à 01h du matin.

Le tango argentin, comme son nom l’indique, vient d’Argentine. La Milonga est une danse sociale qui a toute sa singularité dans la connexion qui existe entre les deux partenaires. On parle de « cœur à cœur », véritable danse d’improvisation sensible et sensuelle, l’art de marcher enlacés sur la musique…

Plus qu’une danse , c’est une rencontre, un dialogue sans parole qui passe par le corps et le cœur.

Dans le cadre féerique du Casino, Frédérique et Christophe vous proposeront une initiation de 20h30 à 21h30 puis de continuer la danse jusqu’à 01h du matin.

+33 5 59 38 31 31 Hôtel du Parc

Frédérique Bruey

Hôtel du Parc Boulevard Saint-Guily Salies-de-Béarn

dernière mise à jour : 2023-02-13 par