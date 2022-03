Milonga en la Academia Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Milonga en la Academia Aix-en-Provence, 27 mars 2022, Aix-en-Provence. Milonga en la Academia Centre culturel 7 Rue Mignet Aix-en-Provence

2022-03-27 17:00:00 – 2022-03-27 20:30:00 Centre culturel 7 Rue Mignet

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 3 3 Bal ouvert à tous les niveaux.

Une dégustation de gnocchis est prévue, pensez à commander au 06 68 79 94 05



Réservation obligatoire ! Profitez d’un moment d´évasion et partagez votre afición pour le tango avec Marco. contact@lafhip.com +33 4 42 21 21 11 http://www.maison-espagne.com/agenda/soirees-milonga/ Bal ouvert à tous les niveaux.

Une dégustation de gnocchis est prévue, pensez à commander au 06 68 79 94 05



Réservation obligatoire ! Centre culturel 7 Rue Mignet Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Centre culturel 7 Rue Mignet Ville Aix-en-Provence lieuville Centre culturel 7 Rue Mignet Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Milonga en la Academia Aix-en-Provence 2022-03-27 was last modified: by Milonga en la Academia Aix-en-Provence Aix-en-Provence 27 mars 2022 aix en provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône