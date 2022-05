Milonga du Miroir aux oiseaux Martigues, 9 juillet 2022, Martigues.

Milonga du Miroir aux oiseaux Martigues

2022-07-09 19:30:00 19:30:00 – 2022-09-03 23:30:00 23:30:00

Martigues Bouches-du-Rhône

Tangeras y tangeros, vos soirées bal tango reviennent cet été !



La milonga est la danse à l’origine du tango rioplatense (embouchure du Rio de la Plata, Buenos Aires et Montevideo) mais c’est également le nom du lieu dans lequel se déroule le bal tango.

Le tango dénommé argentin par opposition au tango de salon ou musette est une danse de bal, d’improvisation à deux, basée sur la marche et l’écoute musicale.

Les danseurs sur la piste avancent et tournent de manière fluide et homogène dans le sens du bal de sorte qu’il se dégage une énergie collective à laquelle tous participent.



Beaucoup de spectateurs viennent regarder les danseurs pour le plaisir des yeux et écouter cette musique centenaire qui continue à faire danser le monde aujourd’hui.

Martigues organise sa milonga autour des terrasses, bar et restaurants dans un lieu magique qui jouxte le miroir aux oiseaux : la place de la Libération, sur une piste en résine idéale pour les danseurs.

