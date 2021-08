Val-Cenis Val-Cenis Savoie, Val-Cenis Milonga del Vesuvio avec Céline Berenguer en live Val-Cenis Val-Cenis Catégories d’évènement: Savoie

Milonga del Vesuvio avec Céline Berenguer en live Val-Cenis, 23 août 2021, Val-Cenis. Milonga del Vesuvio avec Céline Berenguer en live 2021-08-23 21:00:00 21:00:00 – 2021-08-23 23:59:00 23:59:00 Place du Pichet Lanslevillard

Val-Cenis Savoie L’énergie et la magie d’un orchestre entier avec un seul piano au centre de la piste. Un concert à vivre en osmose avec la musique, en dansant autour du piano! Un nouveau concept de musique « live » pour les milongas : “Céline Berenguer Orquesta Atípica”. dernière mise à jour : 2021-08-09 par

