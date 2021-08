Val-Cenis Val-Cenis 73480, Val-Cenis Milonga de la Noche – Festival Tango de Val-Cenis Val-Cenis Val-Cenis Catégories d’évènement: 73480

Val-Cenis

Milonga de la Noche – Festival Tango de Val-Cenis Val-Cenis, 21 août 2021, Val-Cenis. Milonga de la Noche – Festival Tango de Val-Cenis 2021-08-21 21:30:00 21:30:00 – 2021-08-21 02:00:00 02:00:00 Lanslebourg-Mont-Cenis 89 Rue du Mont-Cenis

Val-Cenis 73480 Val-Cenis Savoie Une milonga accompagnée par Dj Valério dernière mise à jour : 2021-08-09 par Haute Maurienne Vanoise Tourisme

Détails Catégories d’évènement: 73480, Val-Cenis Autres Lieu Val-Cenis Adresse Lanslebourg-Mont-Cenis 89 Rue du Mont-Cenis Ville Val-Cenis lieuville 45.28569#6.88264