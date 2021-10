Hendaye Borderline Fabrika Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Milonga Borderline Fabrika Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Milonga Borderline Fabrika, 21 novembre 2021, Hendaye. Milonga

Borderline Fabrika, le dimanche 21 novembre à 17:00

Vivez l’expérience d’une Milon à Borderline Fabrika. Du tango à gogo et une belle ambiance.

10€

Milonga organisée par l’association Abrazo 64 Borderline Fabrika 64 Boulevard de Gaulle, hendaye Hendaye La Gare Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-21T17:00:00 2021-11-21T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Borderline Fabrika Adresse 64 Boulevard de Gaulle, hendaye Ville Hendaye lieuville Borderline Fabrika Hendaye