Miloe • The Lemon Lovers • Solomon Pico SUPERSONIC Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Miloe • The Lemon Lovers • Solomon Pico SUPERSONIC, 25 février 2023, Paris. Le samedi 25 février 2023

de 19h00 à 23h45

. gratuit

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris ! MILOE L’histoire de Miloe commence sur les bancs d’une église en République démocratique du Congo : un endroit où la communauté et le rythme s’entrelaçaient. Alors qu’il se frayait un chemin dans la scène underground des Twin Cities, Kabeya a sorti son premier EP éponyme puis a plongé dans la création de l’EP “Greenhouse”, sorti en octobre 2020. Le projet a mis en valeur un côté plus ensoleillé et pop de Miloe, décrochant un succès avec le single « Winona ». Bien que Kabeya n’ait pas été en mesure de partir en tournée à cette époque compliquée, son élan créatif est resté en perpétuel mouvement. Catalysé pour la première fois par son propre espace, il a commencé à écrire son nouveau projet “Gaps” avec l’intention de combler les inclinations funk-rock de Minneapolis avec les sons bouillants congolais de son éducation. SOLOMON PICO SOLOMON PICO germe au retour d’outre-Manche du chanteur-compositeur, qui y avait fait ses classes dans plusieurs groupes londoniens. Le projet est à mi-chemin entre collectif et projet solo : Antoine est accompagné par quatre musiciens qui l’aident à façonner un paysage sonore singulier à base de guitares planantes, basse groovy et claviers psychédéliques. Leur musique de synthèse navigue quelque part entre énergie rock, folk mélancolique et élégance pop. Elle puise dans des influences multiples : l’éclectisme de Beck ou Radiohead, la théâtralité de Bowie & Anna Calvi, le psychédélisme moderne de Tame Impala & Mac DeMarco… Rendez-vous à Paris le 25 février pour célébrer la sortie du 1er album Undercover ! SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m) Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m) Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://fb.me/e/2sfsenZ5v https://fb.me/e/2sfsenZ5v

Miloe • The Lemon Lovers • Solomon Pico / Supersonic (Free entry)

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu SUPERSONIC Adresse 9 Rue Biscornet Ville Paris lieuville SUPERSONIC Paris Departement Paris

SUPERSONIC Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Miloe • The Lemon Lovers • Solomon Pico SUPERSONIC 2023-02-25 was last modified: by Miloe • The Lemon Lovers • Solomon Pico SUPERSONIC SUPERSONIC 25 février 2023 Paris SUPERSONIC Paris

Paris Paris