Cotes-d’Armor Ploubazlanec Partager la vie des marins, hier, aujourd’hui demain ! Vous pourrez y visiter : – le musée Mémoire d’Islande, qui porte la mémoire de la grande pêche morutière au large d’Islande et sur les bancs de Terre-Neuve, une aventure qui a fortement marqué la région paimpolaise ;- l’exposition interactive L’Appel du large, qui propose une plongée dans le monde méconnu et gigantesque de la marine marchande contemporaine, raconté par les marins du Goëlo. Ce dimanche 9 avril, pour la 4ème édition régionale de la Journée des Loisirs, profitez de l’offre exceptionnelle : UNE ENTREE ACHETEE = UNE ENTREE OFFERTE avec le mot de passe JDL2023 (réduction appliquée sur le tarif le plus bas)

Retrouvez l’ensemble des sites participants à cette Journée des Loisirs sur : www.journeedesloisirs.fr milmarin@guingamp-paimpol.bzh +33 2 96 55 49 34 http://www.milmarin.bzh/ Ploubazlanec

