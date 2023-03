FETE DU PRINTEMPS – LA DUNOISE, 22 avril 2023, Milly-sur-Bradon Milly-sur-Bradon.

FETE DU PRINTEMPS – LA DUNOISE

Route de Dun Milly-sur-Bradon Meuse

2023-04-22 10:00:00 10:00:00 – 2023-04-22 18:00:00 18:00:00

Milly-sur-Bradon

Meuse

Milly-sur-Bradon .

« En tant que producteur local de bières artisanales, nous avons à coeur de défendre l’environnement dans lequel nous évoluons, nous favorisons donc les producteurs bio sur nos marchés et mettons en avant des produits ayant le moins d’impact sur l’environnement ».

Marché de producteurs et artisans locaux – associations nature (LPO et Meuse Vergers et Tradition) – association locale avec le comité des fêtes de Milly-sur-Bradon – Foodtruck local pour la restauration.

Buvette : bières et soft « Nature & Progrès » et bio par la Dunoise.

Ateliers et animations en continu – balade botaniques.

Concert du groupe « Les Patates Douces »

contact@ladunoise.com +33 6 85 49 65 83

Milly-sur-Bradon

dernière mise à jour : 2023-03-24 par