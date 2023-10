Octobre Rose à Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt, 15 octobre 2023, Milly-la-Forêt.

Milly-la-Forêt,Essonne

Octobre Rose s’installe à Milly-la-Forêt l’espace du weekend du Samedi 07 et Dimanche 08 Octobre. Retrouvez le programme..

2023-10-15 09:00:00 fin : 2023-10-16 18:00:00. .

Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France



October Pink takes place in Milly-la-Forêt over the weekend of Saturday October 07 and Sunday October 08. Find out more about the program.

El Octubre Rosa se celebra en Milly-la-Forêt durante el fin de semana del sábado 07 y el domingo 08 de octubre. Más información sobre el programa.

Der Rosa Oktober findet am Wochenende vom 7. und 8. Oktober in Milly-la-Forêt statt. Hier finden Sie das Programm.

Mise à jour le 2023-10-03 par Office de Tourisme de Milly-la-Forêt