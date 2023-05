Salon Européen du Flacon à Parfum Maison des Associations Catégories d’évènement: Essonne

Salon Européen du Flacon à Parfum Maison des Associations, 25 juin 2023, Milly-la-Forêt. Retrouvez le 31ème salon consacré au Flacon à Parfum..

2023-06-25 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-25 18:00:00.

Maison des Associations Rue du Colonel Arnaud Beltrame

Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France



Find the 31st exhibition dedicated to the Perfume Bottle. Descubra la 31ª exposición dedicada al frasco de perfume. Finden Sie die 31. Messe, die dem Parfümflakon gewidmet ist.

