Sur les traces de l’engoulevent, 7 juillet 2023, Millières.

Au cœur des landes, partez à la rencontre de l’Engoulevent d’Europe, cet oiseau discret

mais repérable à son chant nocturne si particulier. Apprenez en plus sur la biodiversité

de cet espace en attendant que cet oiseau se manifeste.

En partenarait avec le CPIE du Cotentin..

2023-07-07 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-07 . .

Millières 50190 Manche Normandie



In the heart of the moors, go and meet the European nightjar, this discreet bird

but recognizable by its particular night song. Learn more about the biodiversity

of this space while waiting for this bird to appear.

In partnership with the CPIE du Cotentin.

En el corazón de los páramos, vaya al encuentro del chotacabras europeo, este pájaro discreto

pero detectable por su característico canto nocturno. Aprenda más sobre la biodiversidad de esta zona

de esta zona mientras espera la aparición de este pájaro.

En colaboración con el CPIE du Cotentin.

Inmitten der Heidelandschaft können Sie den unauffälligen Vogel « Engoulevent d’Europe » kennenlernen

sie können ihn aber an seinem besonderen nächtlichen Gesang erkennen. Erfahren Sie mehr über die Biodiversität

in diesem Gebiet, während Sie darauf warten, dass sich der Vogel meldet.

In Zusammenarbeit mit dem CPIE du Cotentin.

Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche