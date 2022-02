« Millet et la Hague » (exposition permanente) – Maison natale Jean-François Millet La Hague, 16 février 2022, La Hague.

Dans un parcours mêlant objets ethnographiques, audiovisuels, œuvres originales, silhouettes et objets « Inspiration Angélus », découvrez la vie et l’œuvre du peintre des réalités paysannes.

De la salle commune, évoquant l’enfance de Jean-François Millet, en passant par les paysages, les travaux agricoles et domestiques, partez à la recherche des grands évènements qui ont marqué le XIXe siècle et la vie artistique de Millet et ses contemporains. Enfin, revivez l’épopée incroyable de son plus célèbre tableau, l’Angélus.

Découvrez également les deux expositions temporaires : « Portraits croisés, Millet et la photographie » et « Mon endroit… Les paysages de Gruchy ».

Visite de la Maison natale et des expositions :

– de 14h à 18h, en avril, mai, juin, septembre, vacances d’automne, tous les jours sauf le lundi.

– de 11h à 18h, en juillet et août, tous les jours.

maisonmillet@lahague.com +33 2 33 01 81 91 http://patrimoine.manche.fr/

Dans un parcours mêlant objets ethnographiques, audiovisuels, œuvres originales, silhouettes et objets « Inspiration Angélus », découvrez la vie et l’œuvre du peintre des réalités paysannes.

De la salle commune, évoquant l’enfance de Jean-François Millet, en passant par les paysages, les travaux agricoles et domestiques, partez à la recherche des grands évènements qui ont marqué le XIXe siècle et la vie artistique de Millet et ses contemporains. Enfin, revivez l’épopée incroyable de son plus célèbre tableau, l’Angélus.

Découvrez également les deux expositions temporaires : « Portraits croisés, Millet et la photographie » et « Mon endroit… Les paysages de Gruchy ».

