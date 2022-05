Millesimades de Buzet avec la Ferme de Lafitte Mongaillard Mongaillard Catégories d’évènement: 47230

Mongaillard

Millesimades de Buzet avec la Ferme de Lafitte Mongaillard, 25 juin 2022, Mongaillard. Millesimades de Buzet avec la Ferme de Lafitte Lafitte Ferme de Lafitte Mongaillard

2022-06-25 09:30:00 – 2022-07-02 Lafitte Ferme de Lafitte

Mongaillard 47230 Mongaillard Les Millésimades vous permettent de bénéficier de promo allant jusqu’à 50%. Profitez cette année d’un repas avec animation à la cave de Buzet

– 9h30 : accueil à la ferme de Lafitte pour un petit-déjeuner avec café, gâteaux, terrines, rillettes, vin…

– 11h : accueil à la Cave de Buzet, achat libre au hall et sous le chapiteau.

– 12h : repas spectacle à la cave de Buzet. Les Millésimades vous permettent de bénéficier de promo allant jusqu’à 50%. Profitez cette année d’un repas avec animation.

– 9h30 : accueil à la ferme de Lafitte pour un petit-déjeuner

– 11h : accueil à la Cave de Buzet, achat libre

– 12h : repas spectacle à la cave de Buzet. +33 5 53 97 20 04 Les Millésimades vous permettent de bénéficier de promo allant jusqu’à 50%. Profitez cette année d’un repas avec animation à la cave de Buzet

– 9h30 : accueil à la ferme de Lafitte pour un petit-déjeuner avec café, gâteaux, terrines, rillettes, vin…

– 11h : accueil à la Cave de Buzet, achat libre au hall et sous le chapiteau.

– 12h : repas spectacle à la cave de Buzet. Ferme de Lafitte

Lafitte Ferme de Lafitte Mongaillard

dernière mise à jour : 2022-05-22 par

Détails Catégories d’évènement: 47230, Mongaillard Autres Lieu Mongaillard Adresse Lafitte Ferme de Lafitte Ville Mongaillard lieuville Lafitte Ferme de Lafitte Mongaillard Departement 47230

Mongaillard Mongaillard 47230 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mongaillard/

Millesimades de Buzet avec la Ferme de Lafitte Mongaillard 2022-06-25 was last modified: by Millesimades de Buzet avec la Ferme de Lafitte Mongaillard Mongaillard 25 juin 2022 47230 Mongaillard

Mongaillard 47230