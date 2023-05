ATELIER DU PATRIMOINE Place Saint Martin, 9 mai 2023, Millery.

Venez admirer la richesse patrimoniale de votre territoire et apportez votre pierre à l’édifice de sa valorisation ! Lors de ces rendez-vous, vous pourrez partager vos souvenirs et vos savoirs avec les autres participants. Un moment curieux et convivial pour toutes et tous. De 30 minutes à 1h30, la durée de l’atelier s’adaptera à votre intérêt !

Les ateliers du Patrimoine commencent à 18h00 et durent de 30 minutes à 1h30 en fonction de votre intérêt.

Ils sont gratuits. Pour connaître le lieu de rendez-vous, contacter la maison du Tourisme au 03 83 24 40 40.

9 mai à Millery : église de Millery

« Venez observer la structure extérieure de l’église de Millery et partager vos savoirs ou découvrir son histoire ». Tout public

Mardi 2023-05-09 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-09 18:30:00. 0 EUR.

Place Saint Martin église de Millery

Millery 54670 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Come and admire the richness of your territory’s heritage and contribute to its development! During these meetings, you will be able to share your memories and your knowledge with the other participants. A curious and friendly moment for everyone. From 30 minutes to 1h30, the duration of the workshop will be adapted to your interest!

The Heritage workshops start at 6:00 pm and last from 30 minutes to 1h30 depending on your interest.

They are free of charge. To find out where to meet, contact the Maison du Tourisme at 03 83 24 40 40.

may 9 in Millery : Millery church

« Come and observe the external structure of the church of Millery and share your knowledge or discover its history

Venga a admirar el rico patrimonio de su región y contribuya a su desarrollo Durante estos encuentros, podrá compartir sus recuerdos y conocimientos con los demás participantes. Un momento curioso y de convivencia para todos. De 30 minutos a 1h30, ¡la duración del taller se adaptará a su interés!

Los Talleres de Patrimonio comienzan a las 18h00 y duran de 30 minutos a 1h30 según su interés.

Son gratuitos. Para conocer los lugares de encuentro, póngase en contacto con la Maison du Tourisme en el teléfono 03 83 24 40 40.

9 de mayo en Millery: iglesia de Millery

« Venga a observar la estructura exterior de la iglesia de Millery y comparta sus conocimientos o descubra su historia

Bewundern Sie das reiche Kulturerbe Ihrer Region und tragen Sie Ihren Teil dazu bei, es aufzuwerten! Bei diesen Treffen können Sie Ihre Erinnerungen und Ihr Wissen mit den anderen Teilnehmern teilen. Ein neugieriger und geselliger Moment für alle und jeden. Von 30 Minuten bis 1,5 Stunden, die Dauer des Workshops passt sich Ihrem Interesse an!

Die Workshops zum Kulturerbe beginnen um 18:00 Uhr und dauern je nach Ihrem Interesse zwischen 30 Minuten und 1,5 Stunden.

Sie sind kostenlos. Um den Treffpunkt zu erfahren, wenden Sie sich an das Maison du Tourisme unter 03 83 24 40 40.

9. Mai in Millery: Kirche von Millery

« Kommen Sie und beobachten Sie die äußere Struktur der Kirche von Millery und teilen Sie Ihr Wissen oder entdecken Sie ihre Geschichte »

Mise à jour le 2023-05-01 par TOURISME BASSIN de POMPEY