Robert Seethaler Vendredi 8 septembre, 19h30 Millepages Entrée libre, réservation obligatoire

Une rencontre organisée par la librairie Millepages (Vincennes), en coopération avec le Forum Culturel Autrichien et Sabine Wespieser éditeur

En présence de l’auteur

Animation : Pascal Thuot (Millepages)

Chaque matin, en allant au marché des Carmélites dans un faubourg populaire de Vienne, Robert Simon scrute l’intérieur du café poussiéreux dont il rêve de reprendre la gérance. Encouragé par l’effervescence qui s’est emparée de la ville, en pleine reconstruction vingt ans après la chute du nazisme, il décide, la trentaine venue, de se lancer dans une nouvelle vie.

En cette fin d’été 1966, c’est avec un sentiment d’exaltation qu’il remet à neuf le lieu qui va devenir le sien. Ce sera le « Café sans nom », où va bientôt se retrouver un petit monde d’habitué·e·s.

En quelques traits et images saisissantes, l’écrivain rend terriblement attachantes les figures du quotidien qui viennent, le temps d’un café, d’une bière ou d’un punch, partager leurs espoirs ou leurs vieilles blessures. Et si, au fil des saisons et des années, des histoires d’amour se nouent, bagarres et drames ne sont jamais loin, battant le pouls de la ville.

La discussion entre l’auteur et le libraire sera suivie d’une séance de dédicaces.

Le Café sans nom, traduit par Elisabeth Landes et Herbert Wolf, paraît le 7 septembre 2023 aux éditions Sabine Wespieser.

Robert Seethaler, né en 1966 à Vienne, également acteur et scénariste, vit à Berlin. Après Le tabac Triesnek (2014), Une vie entière (2015), Le champ (2020) et Le dernier mouvement (2022), Sabine Wespieser continue de faire connaître l’œuvre de ce grand écrivain autrichien, vendu dans l’espace germanophone à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires et traduit dans une quinzaine de langues.

Traduction assurée par Arnaud Prêtre

Rencontre en français et en allemand

Millepages 91 rue de Fontenay – 94300 Vincennes

2023-09-08T19:30:00+02:00 – 2023-09-08T20:30:00+02:00

Robert Seethaler © Urban Zintel