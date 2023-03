Soirée Missives #15 : autour de Wittig Millepages Vincennes Catégories d’Évènement: Val-de-Marne

Soirée Missives #15 : autour de Wittig Millepages, 15 mars 2023, Vincennes. Soirée Missives #15 : autour de Wittig Mercredi 15 mars, 19h30 Millepages Entrée libre L’année 2023 se place sous la bonne étoile de Monique Wittig, figure majeure de la littérature et des imaginaires lesbiens et féministes. Cinquante ans après la parution de son Corps lesbien et vingt ans après sa disparition, Monique Wittig n’en finit pas d’inspirer nos textes et nos réflexions. Nous recevrons Stépahnie Garzanti (Petite Nature, Cambourakis) et Émilie Notéris (Wittig, Les Pérégrines) à la librairie Millepages le mercredi 15 mars à 19h30. L’occasion de fouiller dans le chantier littéraire qu’elle nous a laissé en partage. Millepages 91 rue de Fontenay 93400 vincennes Vincennes 94300 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.lesmissives.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

