Aoste Bibliothèque régionale d'Aoste Aoste Millennials. La formation aux nouvelles technologies et à l’audiovisuel, facteur de démocratie et d’emploi au sein de la nouvelle génération Bibliothèque régionale d’Aoste Aoste Catégorie d’évènement: Aoste

Millennials. La formation aux nouvelles technologies et à l’audiovisuel, facteur de démocratie et d’emploi au sein de la nouvelle génération Bibliothèque régionale d’Aoste, 16 mars 2021-16 mars 2021, Aoste. Millennials. La formation aux nouvelles technologies et à l’audiovisuel, facteur de démocratie et d’emploi au sein de la nouvelle génération

Bibliothèque régionale d’Aoste, le mardi 16 mars à 18:00

Conférence en ligne du réalisateur valdôtain Joseph Péaquin qui présentera le cours de formation « Néo-journalisme audiovisuel », organisé l’an dernier par l’Union internationale de la Presse francophone (UPF), section de la Vallée d’Aoste, avec la collaboration de la Film Commission Vallée d’Aoste, dans le cadre des initiatives soutenues par l’Assessorat régional de l’éducation, de l’université, des politiques de la jeunesse, des affaires européennes et des sociétés à participation régionale, à l’intention de la génération des millennials ; à cette occasion, seront présentés des extraits des deux courts-métrages réalisés par des jeunes ayant suivi cette formation.

Il sera possible de suivre la conférence sur le portail du Système valdôtain des bibliothèques : [https://biblio.regione.vda.it](https://biblio.regione.vda.it) Conférence en ligne du réalisateur valdôtain Joseph Péaquin qui présentera le cours de formation « Néo-journalisme audiovisuel » Bibliothèque régionale d’Aoste 2, Rue du Lépreux Aoste Papet dessus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-16T18:00:00 2021-03-16T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Aoste Autres Lieu Bibliothèque régionale d'Aoste Adresse 2, Rue du Lépreux Ville Aoste