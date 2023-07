Visite exposition « Faire l’idiot (une histoire du corps burlesque) » Mille Plateaux, Centre Chorégraphique National La Rochelle La Rochelle, 1 juillet 2023, La Rochelle.

Visite exposition « Faire l’idiot (une histoire du corps burlesque) » 1 – 21 juillet Mille Plateaux, Centre Chorégraphique National La Rochelle Entrée libre

Faire l’idiot

(une histoire du corps burlesque)

Une exposition de film

L’idiot, le bouffon, le pitre, est par essence unique en son genre, c’est même l’étymologie du mot : le simple, au sens de ce qui est singulier. Unique, et par conséquent isolé et donc inadapté aux normes de la société, son non-conformisme nous fait rire et nous émeut, nous reconnaissons en lui notre humanité à la fois fragile et contestataire. Il évolue dans une autre temporalité que la nôtre, celle de l’intuition et de l’étonnement permanent. Ses gestes sont trop lents ou trop rapides, ses mouvements trop grands ou trop petits. Il dérape, perd l’équilibre, glisse, trébuche, chute et se relève toujours : il possède (sans le savoir) l’art de la déviance et excelle dans la composition temporelle ! Il est en quelque sorte un musicien de la circonstance accidentelle ! Si le burlesque est en effet un art du temps ou le mécanisme du rire repose sur une précision de timing diabolique, c’est aussi une virtuosité de la chute et du déséquilibre. En ce sens l’art du burlesque partage avec la danse ce rapport à la gravité fondatrice des choses et donc par rebond à leur légèreté. Une virtuosité du corps qui revendique sa faillibilité, sa fragilité, son idiotie.

En partant du burlesque des origines, vers celui plus ouvertement revendicateur des artistes les plus contemporains, de Chaplin à Pierrick Sorin, de Quentin Dupieux à Pierre Richard, de Joséphine Baker à Marlene Monteiro Freitas, du Zerep à Lars von Trier, du prince Mychkine de Dostoïevski aux déambulations des artistes Fischli et Weiss déguisés en ours minables, cette exposition se propose d’explorer la figure de l’idiot. Figure qui enjambe les époques et les genres, voyage du cinéma, à l’art contemporain en passant par le spectacle vivant, et se reconnait à sa capacité à se démarquer de l’ordre établi en faisant « le deuil de l’intelligence » pour mieux échapper à toute Doxa.

Des visites spécifiques pour les groupes dans le cadre de l’été culturel sont organisées les matins du 3 au 21 juillet :

Lors d’une visite participative, venez découvrir l’exposition. Ces visites ludiques vous proposent de venir découvrir plus spécifiquement les liens entre le cinéma et la danse.

Visite participative : sur inscription

Visite libre : de 12h à 19h – du 1er au 9 juillet ouvert tous les jours – du 10 au 21 juillet ouvert du mercredi au dimanche.

Une exposition présentée par Mille Plateaux, CCN La Rochelle et le Festival La Rochelle Cinéma.

Commissariat d’exposition : Olivia Grandville, Sylvie Pras, Sophie Mirouze avec la complicité de Céline Roux.

