Mille patrimoines accessibles Rendre les patrimoines accessibles aux personnes en situation de handicap moteur, visuel, auditif, mental. Belles histoires pour les 1 à 4 ans Ateliers d’art brut pour jeunes et adultes Quizz, jeux sensoriels, sitographie, exposition d’ouvrages adaptés. Réservation obligatoire sur place ou au 04 97 13 54 29 Histoires, ateliers, jeux… Bibliothèque Raoul Mille. 33 avenue Malausséna. 06000 Nice Nice Libération Alpes-Maritimes

2021-09-18T00:30:00 2021-09-18T01:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T16:30:00

