Mille Pas aux 1000 Étangs Saint-Bresson, 11 juin 2022, Saint-Bresson.

Mille Pas aux 1000 Étangs Saint-Bresson

2022-06-11 15:00:00 – 2022-06-11 21:00:00

Saint-Bresson Haute-Saône

0 0 EUR Le festival Mille Pas aux 1000 Étangs, ce sont 15 randonnées organisées dans un cadre exceptionnel combinant petits et grands circuits pour le plus grand plaisir de tous.

Tous les ans, 15 associations se mobilisent pour vous faire découvrir la région des 1000 Étangs.

Informations pratiques :

Pour toutes les dates du festival, à l’exception de la randonnée semi-nocturne de Saint Bresson, deux circuits au minimum vous seront proposés :

– Petit circuit (8-10 Km) : départs libres entre 8h00 et 15h00.

– Grand circuit (16-20 Km) : départs libres entre 8h00 et 14h00.

Inscriptions : 2 € / Gratuit pour les moins de 12 ans

Buvette et restauration sur place (à réserver au lieu de départ)

Nos amis les chiens sont le bienvenus, à conditions d’être tenus en laisse tout au long du parcours.

Balisage exclusif à la journée : merci de respecter les propriétaires qui offrent un droit de passage spécialement pour ce festival.

MILLE PAS DATES

Saint-Bresson

dernière mise à jour : 2022-04-18 par