Mille guitares pour Victor Jara La Dar Centre Social Autogéré Marseille, vendredi 22 mars 2024.

Mille guitares pour Victor Jara ♫♫♫ Vendredi 22 mars, 20h00 La Dar Centre Social Autogéré Prixlibre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T20:00:00+01:00 – 2024-03-22T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T20:00:00+01:00 – 2024-03-22T22:00:00+01:00

Pour soutenir une école de musique qui a été sinistrée par les incendies du Valpo, Chili, par le collectif chilien et groupe « mil guitarres pour Victor Jara ».

12 guitaristes acoustiques jouent la solidarité.

Voici une vidéo d’un concert fait à Manifesten.

https://youtu.be/JqZwvsM6FxU?feature=shared

prix libre et conscient

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La Dar Centre Social Autogéré 127, rue d’Aubagne 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « Sandra Paz Araneda », « cache_age »: 86400, « description »: « Concert au bar Manifesten le 11 septembre 2023. Marseille. France. », « type »: « video », « title »: « Concert Mil Guitarras para VICTOR JARA », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/JqZwvsM6FxU/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=JqZwvsM6FxU », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCO9KLM6Rya6_DWDKYrBplfg », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/JqZwvsM6FxU?feature=shared »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]