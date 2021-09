Mille Francs de récompense de Victor Hugo Espace Jean Guichard, 18 septembre 2021, Cholet.

Espace Jean Guichard, le samedi 18 septembre à 20:30

_Tout va vers le mieux, vers plus de lumière, vers plus d’harmonie._ Le major Gedouard dans Mille francs de récompense. Mise en scène **Camille de La Guillonnière** Avec : Florent Bresson (Tancrède de Pontresme /Scabeau / plusieurs huissiers), Chloé Chazé (Cyprienne), Anne-Véronique Brodsky (Étiennette), Frédéric Lapinsonnière (Rousseline / l’afficheur / un homme), Adrien Noblet (Major Gédouard / Baron de Puencarral / Barutin), Aude Pons (l’inspecteur / un homme), Lise Quet (Edgar Marc / un huissier), et Mathieu Ricard (Glapieu). Spectacle tout public accessible dès l’âge de 10 ans Durée du spectacle : 1h40 RESUME L’innocente Cyprienne et sa mère Etiennette sont sans le sou. L’homme d’affaires Rousseline menace de saisir leurs biens pour rembourser une dette injustifiée. Mais résolument attiré par Cyprienne, il propose un échange: la dette contre la fille, elle-même déjà follement amoureuse du jeune Edgar Marc, modeste employé de banque. Les deux femmes l’ignorent mais Glapieu, vagabond redresseur de torts entre un « Gavroche » et « Jean Valjean », découvre la supercherie. N’ayant plus rien à perdre, il décide d’aider les deux femmes quitte à en perdre sa propre liberté pour que justice soit faite ! “ Police partout, justice nulle part ”, disait Victor Hugo. Ce mélodrame comique est d’une singulière actualité. Les voleurs n’y sont pas les moins honnêtes, le banquier est bon et naïf, les jeunes sont courageux, les illusions sont trompeuses et le chemin vers la justice est semé d’embûches.

Prix libre au choix des spectateurs : 3€, 6€ ou 10€.

Espace Jean Guichard 9 rue de Saint Melaine 49300 Cholet



