Clermont-Ferrand 23 Rue Fontgieve 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Mille formes, Les balades d’Amélie et son cabas avec Amélie Sounalet 23 Rue Fontgieve 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Mille formes, Les balades d’Amélie et son cabas avec Amélie Sounalet 23 Rue Fontgieve 63000 Clermont-Ferrand, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Clermont-Ferrand. Mille formes, Les balades d’Amélie et son cabas avec Amélie Sounalet

le samedi 18 septembre à 23 Rue Fontgieve 63000 Clermont-Ferrand

Le travail d’Amélie Sounalet déborde d’objet capables de prendre la parole ou d’agir, dessinant en creux l’histoire des lieux qu’elle traverse. Avec humour elle met le doigt sur des détails, nous permettant de porter une attention particulière, de regarder avec plus de précision, ce qui nous entoure. Pour mille formes, Amélie Sounalet sera accompagnée de son cabas afin de proposer une traversée anachronique des bâtiments de la ville de Clermont-Ferrand. Hors les murs, départ de mille formes En famille / sur réservation Samedi à 10h00 et 16h00 Réservations obligatoires au : 04 73 42 66 64 (de 9h30 à 12h30 du mardi au vendredi) ou sur [milleformes@ville-clermont-ferrand.fr](mailto:milleformes@ville-clermont-ferrand.fr)

Réservations obligatoires

Pour mille formes, Amélie Sounalet sera accompagnée de son cabas afin de proposer une traversée anachronique des bâtiments de la ville de Clermont-Ferrand. 23 Rue Fontgieve 63000 Clermont-Ferrand 23 Rue Fontgieve 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Saint-Alyre Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu 23 Rue Fontgieve 63000 Clermont-Ferrand Adresse 23 Rue Fontgieve 63000 Clermont-Ferrand Ville Clermont-Ferrand lieuville 23 Rue Fontgieve 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand