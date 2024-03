MILLE FIORI – In memoriam Bertrand Gadenne / Petra HILLEKE Espace Edouard Pignon Lille, vendredi 5 avril 2024.

MILLE FIORI – In memoriam Bertrand Gadenne / Petra HILLEKE MILLE FIORI est une série de photographies commencée pendant la période du confinement. Penchée vers la terre, les fleurs, l’artiste nous en livre de véritables portraits. 5 avril – 10 mai Espace Edouard Pignon Entrée libre et gratuite

Début : 2024-04-05T14:30:00+02:00 – 2024-04-05T17:30:00+02:00

Fin : 2024-05-10T14:30:00+02:00 – 2024-05-10T17:30:00+02:00

Née en Allemagne, Petra Hilleke arrive jeune adulte dans le Nord de la France et réside aujourd’hui dans le quartier des Bois Blancs. Durant son adolescence, elle est sensibilisée à l’art par son école. Les cours d’arts plastiques font naître une passion pour la Renaissance italienne et les sorties scolaires à la documenta de Kassel – événement d’art contemporain international – suscitent son intérêt pour l’art contemporain.

Son appareil photographieque à la main, au cœur de la solitude et territoire imposés par le confinement, en plein explosion printanière, le lien essentiel que l’artiste entretient avec la nature va insuffler sa créativité.

» Avec la légèreté de l’innocence qui ouvre et découvre des espaces insoupçonnés, mes photos se » disent « . Elles rencontrent des histoires enfouies dans les plis du temps.

Lors de mes promenades urbaines, je me confonds aux sites : mon corps se pose, mon regard scrute ce qui l’environne, s’arrête sur un sujet choisi. J’immortalise la vue d’un instant ordinaire que je rends extraordinaire en » peignant » avec la lumière.

Mon travail est une mise en résonance : la force d’une pâquerette, le charme discret d’un rayon de lumière qui s’endort sur une feuille d’ortie, la superposition foisonnante du feuillage d’un arbre, la découpe ciselée d’une feuille de ginkgo évoquant les contours d’un Uccello. Je saisis l’instant fugitif, à travers mes flâneries silencieuses, pour créer un territoire intime.

Nous vivons dans un espace-temps qui s’écoule inexorablement. Mon ambition est de rendre ces instants passés sous une forme palpable. C’est une mémoire subjective qui invente et réinvente la vie poétiquement. » Petra Hilleke

EXPOSITION VISIBLE DU 5 AVRIL AU 10 MAI 2024

Entrée libre et gratuite / HORAIRES : lundi au vendredi : 14h30 à 17h30 / samedi : 10h à 11h30 (fermé les 27 avril et 4 mai) / dimanche de 15h à 18h (présence de l’artiste 7 – 14 – 21 et 5 mai)

Infos : contact@cabb-lille.fr – www.cabb-lille.fr

Espace Edouard Pignon 11 rue Guillaume Tell 59000 lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France 03 20 86 25 71 http://www.cabb-lille.fr

