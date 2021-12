Dardilly L'Aqueduc DARDILLY, Métropole de Lyon Mille feuilles improvisées L’Aqueduc Dardilly Catégories d’évènement: DARDILLY

Métropole de Lyon

Mille feuilles improvisées L’Aqueduc, 21 janvier 2022, Dardilly. Mille feuilles improvisées

L’Aqueduc, le vendredi 21 janvier 2022 à 20:00

À l’occasion des Nuits lecture, venez redécouvrir votre bibliothèque sous un nouveau jour : lectures augmentées, flâneries décalées entre les rayonnages à l’ombre d’un Victor Hugo, voyages dans le monde des mots… Venez partager ces milles feuilles improvisées à partir de vos choix de livre ou d’univers et laissez-vous guider entre les lignes. En mignardises ou en spectacle, la Lily vous fera rêver. Grâce à des comédiens, la médiathèque se réinvente de manière ludique en maison à visiter. Ici le salon (coin lecture), ailleurs la chambre d’enfant (espace jeunesse), une autre pièce à découvrir… L’Aqueduc 59 chemin de la Liasse 69570 Dardilly Dardilly Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T20:00:00 2022-01-21T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: DARDILLY, Métropole de Lyon Autres Lieu L'Aqueduc Adresse 59 chemin de la Liasse 69570 Dardilly Ville Dardilly lieuville L'Aqueduc Dardilly