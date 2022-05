Mille feuille d’opéra Cadaujac Cadaujac Catégories d’évènement: 33140

Cadaujac

Mille feuille d’opéra Cadaujac, 30 juin 2022, Cadaujac. Mille feuille d’opéra chemin de la Matole Château Bardins Cadaujac

2022-06-30 20:00:00 – 2022-06-30 chemin de la Matole Château Bardins

Cadaujac 33140 Ce programme est une délicieuse divagation en costume d’extraits de Jacques Offenbach, de l’Opéra “Les Contes d’Hoffmann” à l’Opérette “La Vie Parisienne”. Venez savourer ce Millefeuille d’Opéra

suivi d’une dégustation des vins du Château Bardins. Avec Christelle Belliveau : Soprano

Christophe Belliveau : Ténor

Jean-Baptiste Cougoul : Pianiste

chemin de la Matole Château Bardins Cadaujac

