Éloyes Vosges Éloyes 12 EUR Le temps d’une soirée, DENISE et L’ENSEMBLE ALLIANCE en trio, vous emmènent dans un autre Univers.

Denise mène la danse Là où ELLE le veut ! Elle vous emporte avec Rires et Emotions dans un rêve merveilleux.

Dans un tourbillon de magie, mais où trouve t- elle cette énergie. Le final est une surprise lumineuse.

Le temps de Reprendre son souffle ! Et ELLE Repart dans un autre Rêve.

Nous vous attendons nombreux. Réservations :

– Office du tourisme Epinal / 03 29 82 53 32

– denisemothre88@gmail.com / 06 83 91 39 43

– castellogilbert@orange.fr Entrée : 12 euros – Etudiants 10 euros +33 3 29 82 53 32 Espace culturel 5 rue Charles de Gaulle Éloyes

