Mille et une pattes aux Olympiades DU 22 AU 26 JUILLET 2024 dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 22 – 26 juillet camping « vert lagon » 150€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-22T08:30:00+02:00 – 2024-07-22T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-26T00:00:00+02:00 – 2024-07-26T17:00:00+02:00

« Mille et une patte aux Olympiades », La nature aussi bat des records,

Le temps d’une semaine, viens avec nous pour découvrir ces forces de la nature.

Deviens explorateurs, ta mission percer les secrets de la nature.

Tu apprendras à identifier les plantes, les arbres et les animaux. Nous prendrons aussi le temps d’observer les oiseaux, les insectes et d’autres créatures dans leur habitat naturel. A travers un atelier interactif, tu apprendras sur l’écologie, la préservation de l’environnement et l’importance de la biodiversité. Les activités sportives t’encourageront à sortir de ta zone de confort et à relever des défis !

Cette colonie de vacances sera axée sur la découverte de certains sports, la découverte de la nature et du camping t’offre l’occasion d’apprendre, de t’amuser et de créer des souvenirs inoubliables dans un environnement en plein air. Une expérience éducative et stimulante qui favorise le Respect dans tous domaine !

camping « vert lagon » 2 route de Besançon 70150 MARNAY Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 92 17 33 »}, {« type »: « email », « value »: « perisco.combeaufontaine@gmail.com »}]

nature sport