Nuit des musées Mille et une parure Musée Fayet Samedi 14 mai, 18h00 Entrée libre

Visite commentée “Mille et une parure”

Insigne de pouvoir et de luxe, la parure et ses représentations fascinent les peintres tout au long de l’histoire de l’art. Avec le perfectionnement de la peinture à l’huile, les techniques s’affinent pour représenter détails et textures. Au XIXe siècle, les courants orientalistes et réalistes redoublent de virtuosité pour rendre compte de ces mille et une parures. Venez découvrir les trésors de nos collections et leurs atours.

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Construit au XVIIe siècle et agrandi au XIXe siècle, l’Hôtel Fayet est l’un des plus beaux joyaux architecturaux de la ville. Attaché à la famille Fayet, dont Gustave Fayet, riche entrepreneur, collectionneur et peintre, l’Hôtel fut d’abord une élégante maison bourgeoise, doté d’un grand atelier d’artiste, avant d’être transformé en musée après la vente de l’immeuble à la ville en 1966.

Antenne de l’ancien Musée des Beaux-Arts, installé dans l’Hôtel Fabrégat, l’Hôtel Fayet présente aujourd’hui une partie de l’extraordinaire ensemble de peintures du XIXème siècles, du romantisme aux peintres académiques de la IIIème République, parmi lesquels Delacroix, Géricault, Corot, ou encore Cabanel.

Le fonds d’atelier du sculpteur biterrois Jean-Antoine Injalbert constitue l’une de ses autres attractions majeures. Artiste néo-baroque, pétri d’influences italiennes et françaises, Injalbert fut l’un des sculpteurs les plus sollicités de son temps. Son incomparable talent de modeleur est aujourd’hui visible à travers le parcours permanent, axé sur la présentation de ses travaux préparatoires et de ses esquisses.

Parkings à proximité:parkins de la Madeleine, Parking Jean Jaurès

Parking nearby: Jean Jaurès car park, Jean Jaurès car park Free entry Saturday 14 May, 18:00

Built in the 17th century and enlarged in the 19th century, the Hotel Fayet is one of the most beautiful architectural jewels of the city. Attached to the Fayet family, including Gustave Fayet, a wealthy entrepreneur, collector and painter, the Hotel was first an elegant bourgeois house, with a large artist’s studio, before being transformed into a museum after the sale of the building to the city in 1966.

Antenna of the former Museum of Fine Arts, installed in the Hotel Fabrégat, the Hotel Fayet presents today a part of the extraordinary set of paintings of the nineteenth century, from romanticism to the academic painters of the IIIth Republic, among which Delacroix, Géricault, Corot, or Cabanel.

One of his other major attractions is the workshop collection of Biterrois sculptor Jean-Antoine Injalbert. Neo-baroque artist, full of Italian and French influences, Injalbert was one of the most sought-after sculptors of his time. His incomparable talent as a modeler is now visible through

Insignia de poder y lujo, el adorno y sus representaciones fascinan a los pintores a lo largo de la historia del arte. Con el perfeccionamiento de la pintura al óleo, las técnicas se afinan para representar detalles y texturas. En el siglo XIX, las corrientes orientalistas y realistas redoblan su virtuosismo para dar cuenta de estos mil y un adornos. Descubra los tesoros de nuestras colecciones y sus trajes.

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 18:00

Rue du Capus 34500 Béziers Occitanie