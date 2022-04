Mille et une parure Musée Fayet Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Insigne de pouvoir et de luxe, la parure et ses représentations fascinent les peintres tout au long de l’histoire de l’art. Avec le perfectionnement de la peinture à l’huile, les techniques s’affinent pour représenter détails et textures. Au XIXe siècle, les courants orientalistes et réalistes redoublent de virtuosité pour rendre compte de ces mille et une parures. Venez découvrir les trésors de nos collections et leurs atours. _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Entrée libre

