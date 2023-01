Mille et une orchidées Paris 5e Arrondissement Paris 5e Arrondissement Paris 5e Arrondissement Catégories d’Évènement: Paris

2023-02-08 10:00:00 – 2023-03-06 18:00:00

Grande serre du Jardin des Plantes 57 rue Cuvier

Paris 5e Arrondissement

Paris EUR 5 7 Dans le décor exceptionnel de la grande serre du Jardin des Plantes, découvrez une spectaculaire mise en scène de « Mille et une Orchidées ». 2023 marque la 10ème édition de cet événement devenu incontournable pour tous les amateurs ! +33 1 40 79 56 01 http://www.jardindesplantes.net/

