Mille et une orchidées 2024 Jardin des plantes – grandes serres Paris, jeudi 8 février 2024.

Du jeudi 08 février 2024 au lundi 04 mars 2024 :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 17h00

.Tout public. payant

De 7 à 9 €

Pour sa 11e édition, le rendez-vous incontournable des Grandes Serres du Jardin des Plantes met en lumière les métiers autour des orchidées. Venez découvrir les coulisses de cette passion à travers une scénographie végétale foisonnante !

L’EXPOSITION

Cette 11e édition de l’exposition Mille & une orchidées vous fait découvrir des jardiniers, botanistes, producteurs et amateurs qui ont fait de leur passion pour les orchidées leur métier. Leurs témoignages vous emmènent derrière les coulisses pour vous dévoiler les secrets de ces métiers passions.

Vous pourrez suivre deux parcours « coups de cœur », l’un conçu par Alain Delavie, grand amoureux du monde végétal et directeur des rédactions de Rustica, et l’autre par les jardiniers des Grandes Serres du Jardin des Plantes et de l’Arboretum de Versailles-Chèvreloup, deux sites du Muséum.

Admirez des centaines de spécimens d’orchidées sauvages et horticoles, dans une scénographie végétale impressionnante de 1000 m2.

ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES & BOUTIQUE

Grâce à des animations pédagogiques, découvrez les secrets des orchidées sauvages, et apprenez-en plus sur l’entretien et le rempotage de vos variétés préférées.

Une boutique éphémère de 150 m2 vous permet d’acquérir de beaux spécimens d’orchidées auprès de spécialistes passionnés.

Jardin des plantes – grandes serres 57, rue Cuvier 75005 Paris

Contact : https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/mille-une-orchidees https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/mille-une-orchidees

Francois Grundberg/Ville de Paris Orchidee