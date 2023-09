Cet évènement est passé Mille et une façons d’Aimé(r) Bibliothèque Aimé Césaire Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Mille et une façons d’Aimé(r) Bibliothèque Aimé Césaire Paris, 16 septembre 2023, Paris. Le samedi 09 décembre 2023

de 10h30 à 12h00

Le samedi 14 octobre 2023

de 10h30 à 11h30

Le samedi 18 novembre 2023

de 10h30 à 11h30

.Public adultes. gratuit

Livres, spectacles, films, expos : 1000 et une façons d’aimer, 1000 et une façons de partager ses découvertes et ses coups de coeur ! Tous les deuxième samedis du mois, à Césaire, on partage un temps convivial autour de nos découvertes et coups de cœur : romans, expos, cinéma,, théâtre… Venez nous en parler autour d’un café… Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

