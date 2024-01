Mille et une façons d’Aimé(r) Bibliothèque Aimé Césaire Paris, samedi 10 février 2024.

Mille et une façons d’Aimé(r) Livres, spectacles, films, expos 1000 et une façons d’aimer, 1000 et une façons de partager ses découvertes et ses coups de cœur ! Samedi 10 février, 10h30 Bibliothèque Aimé Césaire Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T10:30:00+01:00 – 2024-02-10T12:00:00+01:00

Fin : 2024-02-10T10:30:00+01:00 – 2024-02-10T12:00:00+01:00

Lors de cette séance nous aurons le plaisir de recevoir Rémi Bombay qui participera à l’atelier et vous présentera son dernier recueil Tout est une affaire de style paru en 2023 aux éditions Le lys bleu. Cet ouvrage a été distingué par le jury littéraire de l’APTOM Association des Personnels de la Poste, Originaires des départements de l’Outre-mer en novembre dernier, dans la catégorie de la « Nouvelle 2023 »

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris 75014 Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr »}]

Aimé Césaire