**En clin d’œil aux 20 ans de sa compagnie, Thomas Lebrun nous offre une épopée chorégraphique avec 20 danseurs. Sorte de marathon des sensations,** _**Mille et une danses**_ **est emmené par des interprètes de tous âges et d’horizons chorégraphiques différents.** [Découvrez le teaser du spectacle](https://www.youtube.com/watch?v=qGK_ufRWKns&feature=youtu.be) Le directeur du CCNT crée ainsi une encyclopédie vivante chorégraphique et performative, avec une diversité et une mixité sans pareille, laissant jaillir une multitude de danses : savantes, populaires, passées, récentes, modernes, innovantes. Danser, c’est offrir, débattre, fêter, essayer, construire. C’est aussi transmettre, et pour le chorégraphe, la transmission est la base de sa création. “On danse nos émotions, nos visions, des parties de soi, nos drames, nos joies, nos craintes, nos élans… ” On ne s’ennuie pas une seule seconde ! Du rire aux larmes, de l’humour au sensible, avec cette pièce anniversaire, on assiste à une fête de la danse, multiple, généreuse, riche et colorée, à l’image de ce chorégraphe incomparable. Preuve que 20 ans est bien le plus bel âge de la vie ! − **Centre chorégraphique national de Tours** Conception, chorégraphie Thomas Lebrun Interprétation Antoine Arbeit, Maxime Aubert, Julie Bougard, Caroline Boussard, Raphaël Cottin, Gladys Demba, Anne-Emmanuelle Deroo, Arthur Gautier, Akiko Kajihara, Thomas Lebrun, Cécile Loyer, José Meireles, Léa Scher, Veronique Teindas, Yohann Têté, 5 interprètes loirétains invités Création lumières Françoise Michel Création son Maxime Fabre Régie générale Xavier Carré − **Jeudi 19 mai** 20h30 − Salle Touchard Tarifs de 5€ à 25€, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html) Durée 1h30

