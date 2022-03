Mille et une danses Marseille 14e Arrondissement, 25 mars 2022, Marseille 14e Arrondissement.

Mille et une danses Le Zef – Scène Nationale de Marseille Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

2022-03-25 – 2022-03-25 Le Zef – Scène Nationale de Marseille Avenue Raimu

Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 14e Arrondissement

Lorsque Thomas Lebrun commence à travailler sur ce spectacle, il est bien loin de se douter qu’une pandémie va bouleverser nos vies, rendre impossible toute rencontre charnelle et exiler les danseurs loin de leur public.



Alors Mille et une danses est apparu comme une nécessité absolue, une certitude. Comme une grande fête au sein d’un monde bousculé. Une fête d’anniversaire, d’abord, puisqu’il s’agit de célébrer les vingt ans de sa compagnie. Il a donc préparé une ode aux interprètes qui ont jalonné son épopée chorégraphique et émotionnelle. Une myriade de danseurs venus d’horizons variés et de générations diverses sont convoqués, de ceux qui l’accompagnent depuis toujours à de nouvelles surprises, dans une mixité dont jaillissent toutes les danses : savantes, populaires, passées, récentes, à venir. C’est aussi une fête de retrouvailles avec son public, qui met la création à l’honneur. Nourrie de références musicales proposées par les interprètes eux-mêmes, la pièce se compose de différentes parties qui sont autant d’hommages à l’histoire des danses, des plus traditionnelles aux plus contemporaines.



Au fil des “mille” tableaux, les corps des interprètes, marqués par leur propre parcours, constituent une encyclopédie sensible du mouvement dansé, en écho à notre monde qui reprend vie.



Conception et chorégraphie : Thomas Lebrun

Création : lumière Françoise Michel

Création son : Maxime Fabre

Interprètes : Antoine Arbeit, Maxime Aubert, Julie Bougard, Caroline Boussard, Raphaël Cottin, Gladys Demba, Anne-Emmanuelle Deroo, Arthur Gautier, Akiko Kajihara, Thomas Lebrun, Cécile Loyer, José Meireles, Léa Scher, Veronique Teindas, Yohann Têté

Invités : 5 personnes du territoire de la représentation : danseurs ou chorégraphes, danseurs amateurs ou amateurs de danse, personnel du théâtre accueillant…

Centre chorégraphique national de Tours direction Thomas Lebrun



Création 2021

Durée : 1h30

Âge : ≥ 15 ans

Au fil des “mille” tableaux, les corps des interprètes, marqués par leur propre parcours, constituent une encyclopédie sensible du mouvement dansé, en écho à notre monde qui reprend vie.

http://www.lezef.org/

Lorsque Thomas Lebrun commence à travailler sur ce spectacle, il est bien loin de se douter qu’une pandémie va bouleverser nos vies, rendre impossible toute rencontre charnelle et exiler les danseurs loin de leur public.



Alors Mille et une danses est apparu comme une nécessité absolue, une certitude. Comme une grande fête au sein d’un monde bousculé. Une fête d’anniversaire, d’abord, puisqu’il s’agit de célébrer les vingt ans de sa compagnie. Il a donc préparé une ode aux interprètes qui ont jalonné son épopée chorégraphique et émotionnelle. Une myriade de danseurs venus d’horizons variés et de générations diverses sont convoqués, de ceux qui l’accompagnent depuis toujours à de nouvelles surprises, dans une mixité dont jaillissent toutes les danses : savantes, populaires, passées, récentes, à venir. C’est aussi une fête de retrouvailles avec son public, qui met la création à l’honneur. Nourrie de références musicales proposées par les interprètes eux-mêmes, la pièce se compose de différentes parties qui sont autant d’hommages à l’histoire des danses, des plus traditionnelles aux plus contemporaines.



Au fil des “mille” tableaux, les corps des interprètes, marqués par leur propre parcours, constituent une encyclopédie sensible du mouvement dansé, en écho à notre monde qui reprend vie.



Conception et chorégraphie : Thomas Lebrun

Création : lumière Françoise Michel

Création son : Maxime Fabre

Interprètes : Antoine Arbeit, Maxime Aubert, Julie Bougard, Caroline Boussard, Raphaël Cottin, Gladys Demba, Anne-Emmanuelle Deroo, Arthur Gautier, Akiko Kajihara, Thomas Lebrun, Cécile Loyer, José Meireles, Léa Scher, Veronique Teindas, Yohann Têté

Invités : 5 personnes du territoire de la représentation : danseurs ou chorégraphes, danseurs amateurs ou amateurs de danse, personnel du théâtre accueillant…

Centre chorégraphique national de Tours direction Thomas Lebrun



Création 2021

Durée : 1h30

Âge : ≥ 15 ans

Le Zef – Scène Nationale de Marseille Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

dernière mise à jour : 2021-10-05 par