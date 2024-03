Mille et une couleurs de Pâques à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche, samedi 30 mars 2024.

Dimanche

De nouvelles chasses aux œufs sont à découvrir à la Commanderie d’Arville !

Mille et une couleurs de Pâques à la Commanderie d’Arville. Trois parcours ont été conçus pour amuser les enfants et leur famille plus qu’une collecte d’œufs, ce sont de véritables courses aux trésors qui vous sont proposées à travers le site. Les enfants parviendront-ils à ouvrir le coffre aux chocolats ? Sans compter l’épreuve bonus pour récolter des friandises supplémentaires. Trois parcours à expérimenter en famille de 8 à 12 ans circuit aventurier , de 4 à 7 ans circuit jeune pisteur Smartphone indispensable et de 0 à 3 ans circuit collectionneur . .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-04-01 17:30:00

1 ALLEE DE LA COMMANDERIE

Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire contact@commanderie-arville.com

